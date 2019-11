Traffico in direzione Sorrento da Castellammare: grande afflusso per le luminarie e l’albero di Natale

Traffico a rilento da Castellammare di Stabia in direzione Sorrento, dove si impiega più di un’ora per raggiungere il comune capoluogo della Penisola, con blocco anche alla galleria di Seiano. In questo primo weekend dal clima natalizio, sono infatti molte le automobili dirette verso Sorrento, per assistere alla cittadina agghindata dalle luci dorate, ma soprattutto al magnifico albero di Natale che campeggia in Piazza Tasso tra gli storici palazzi. Un grande afflusso dunque, ad una settimana dall’accensione delle luminarie di Natale. Inoltre segnaliamo sempre a Sorrento, un semaforo alla salita del cimitero per lavori.