Torrone dei Morti la ricetta di un dolce tipico della provincia di Napoli e in tutta la Campania fatto in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. In particolare noi di Positanonews, che ci occupiamo della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, nella nostra zona lo troviamo in particolar modo a Meta e a Piano di Sorrento, ma forse è pù forte la tradizione metese .

Una delle ricette riportate dal web . Un dolce a base di cioccolato e nocciole intere molto morbido e goloso: la parte esterna è composta da cioccolato fondente, mentre il cuore è realizzato con un mix di cioccolato bianco, nocciole e crema alba, un prodotto dolciario che rende il torrone morbido, ma che può essere sostituito con la crema di nocciole, o la Nutella, come nella nostra ricetta. Ma ecco come preparare questo dolce morbido e delizioso a casa in poco tempo: vi basterà seguire le istruzioni e procurarvi uno stampo da torrone o, in alternativa, uno da plumcake in silicone da 22 x 15 cm, per realizzare un ottimo torrone dei morti da offrire ai vostri ospiti.

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e mescolate fino a farlo sciogliere bene. Versatene una parte nello stampo e stendetelo con un pennello in modo da riverstirne l’interna superficie.(1) Mettete in frigo e fate rassodare per mezz’ora, o fino a quando il cioccolato non si sarà solidificato. Prendete poi lo stampo dal frigo e ripetee l’operazione con altro ciccolato creando così un secondo strato e insistendo nei punti dove è più sottile, in modo da uniformarlo. Mettete di nuovo in frigo per mezz’ora. Nel frattempo sciogliete a bagnomaria il cioccolato bianco, mescolando fino a che non sarà sciolto. Mettetelo in una ciotola, aggiungete la crema di nocciole e mescolate (2) fino a che il cioccolato bianco è ancora caldo. Aggiungete poi le nocciole intere spellate.(3)

Con l’aiuto di una spatola amalgmate bene le nocciole alla crema. (4) Estraete lo stampo dal frigo e versate il composto appena preparato livellandolo bene con la spatola.(5) Mettete in frigo per circa 4 ore coprendo con della carta alluminio. Trascorso il tempo necessario incidete il cioccolato ai bordi dello stampo con un coltello in modo da farlo staccare agevolmente. Capovolgete lo stampo su un piatto da portate. Il vostro torrone dei morti è pronto per essere tagliato e fette e servito.(6)

Consigli

Per la preparazione dei torrone dei morti scegliete ingredienti di buona qualità e preferite il cioccolato fondente al 70%.

Per formare il torrone dei morti lo stampo ideale è quello per il torrone o quello in silicone ma, in alternativa, potete utilizzare quelli in carta o in alluminio usa e getta.

Per la preparazione potete sostituire il cioccolato bianco con il cioccolato al latte.

Per donare ancora più sapore al vostro torrone dei morti potete tostare leggermente le nocciole in forno per alcuni minuti. Se preferite potete dividere le nocciole a metà oppure tritarle.

Come conservare il torrone dei morti

Il torrone dei morti può essere conservato per una settimana in frigo coperto con pellicola trasparente oppure a temperatura ambiente sotto una campana di vetro.