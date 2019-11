Torna Giovanni Ferraro come nuovo allenatore della prima squadra del Vico calcio

Il nuovo allenatore del Vico Equense è Giovanni Ferraro, che torna dunque sulla panchina della squadra della sua città. Ferraro è già nella storia del club per averlo portato tra i professionisti nel 2008 (attraverso i play off di Serie D) e dopo aver vinto il campionato di Eccellenza nel 2007.

In carriera ha guidato anche Ferentino, Casertana, Pomigliano, Arzanese, Sorrento e Gragnano (condotto alla salvezza in D nel 2017).

PROGETTO Per il dopo Spano, la scelta del duo Capasso-Savarese è dunque ricaduta sul cinquantenne tecnico di Vico che rappresenta una garanzia per il progetto tecnico che il club intende portare avanti nel tentativo di perseguire la permanenza in categoria.

“Innanzitutto, ci tengo a rimarcare il mio rapporto di amicizia con Tommaso Spano e la stima che nutro per lui come uomo e come allenatore – spiega Ferraro -. Ho accettato di tornare in pista per una sfida difficile come quella che ci attende in virtù del mio legame con questa dirigenza ed in particolare con Nello Savarese ed Enzo Capasso. Ho un amore viscerale per Vico Equense e sono convinto che ci siamo le potenzialità per fare calcio in modo duraturo valorizzando i giovani del territorio, ovviamente con il supporto dei tifosi e delle Istituzioni. Ho una Scuola Calcio qui dalla quale è nata quest’anno la formazione Under 16 del Vico, abbiamo una Juniores che nella passata stagione ha centrato i play off e tanti ragazzi locali in prima squadra. Basi importanti sulle quali costruire il futuro del Vico, che ovviamente passa anche dai risultati che otterremo a partire da domenica”.

Al primo allenamento della nuova gestione tecnica non hanno preso parte Varriale, Carnicelli, Munao e Leonardo Gargiulo (tutti da valutare) mentre domenica – in occasione del match casalingo contro il Buccino – rientreranno Arenella, Caiazza e Imperato (2000).