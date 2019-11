Il 1° Dicembre 2019 presso la Basilica SS. Trinità, nota per il suono delle campane ancora effettuato manualmente, situata in Piano di Sorrento, avrà luogo dalle 14.30 alle 17.30 la terza giornata nazionale dei “Campanili Aperti”, promossa per scoprire l’antica Arte Campanaria. Il programma prevede visite guidate al campanile e la storia delle campane a partire dalle ore 15.00 per gruppi di 8 persone a cadenza di ogni 20 minuti.