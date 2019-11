Terremoto nella notte colpisce il Golfo di Salerno: scossa avvertita anche in provincia

Portano ancora panico le notizie dei terremoti registrati in provincia di Salerno, che nell’ultimo periodo sembrano essere in aumento. Questa mattina, alle 4:33 ancora una scossa nel Golfo di Salerno distante 19 km da Santa Maria di Castellabbate e Agropoli, con un’intensità di magnitudo 3.1 e 0.9 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche dalla popolazione di Eboli, Battipaglia, Pontecagnano e Salerno e provincia. Il terremoto ha raggiunto anche le acque della Costa d’Amalfi ma fortunatamente non ha causato danni.