Terremoto di magnitudo 4.4 tra L’Aquila e Frosinone, avvertito anche a Napoli e Roma

Alle 18.35 una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata tra le province de L’Aquila e di Frosinone. L’Isituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) colloca l’epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo, mentre l’ipocentro a 14 km di profondità. Il sisma è stato avvertito chiaramente nel basso Lazio da Frosinone a Cassino e Sora. Ma anche a Roma il terremoto è stato avvertito, in modo particolare nella zona est e nei quartieri centrali. Diverse segnalazioni giungono anche da Napoli, dove in tanti hanno sentito la terra tremare Sui social network molti riferiscono di aver sentito la scossa persino a Napoli. Subito dopo la scossa in tanti ad Avezzano ed in alcuni paesi della Marsica sono scesi in strada per paura e tantissime sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco. Nella Capitale il terremoto è stato avvertito in particolare nella zona est ed anche nei quartieri centrali. Molte chiamate ai vigili del fuoco. Non ci sono per il momento segnalazioni di danni a persone o cose.