Terremoto in Albania. La Millenium di Amalfi pronta a partire per aiutare nelle operazioni di soccorso

A seguito del forte terremoto che ha colpito questa notte l’Albania con uno sciame sismico che non sembra intenzionato a fermarsi, anche l’associazione Millenium Amalfi è pronta a partire per portare il proprio aiuto alle autorità locali impegnate a rispondere all’emergenza e prestare soccorso alla cittadinanza in questo momento di estrema difficoltà.