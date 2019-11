Terremoto in Albania, cresce il bilancio delle vittime. Corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie

Continua ad aggiornarsi il bilancio del devastante terremoto che questa notte ha colpito l’Albania. Il numero dei morti è salito a 18, così come comunicato dal Ministero della Difesa di Tirana. Un uomo sarebbe morto dopo essersi lanciato dalla finestra in preda al panico mentre un altro è deceduto in un incidente d’auto mentre il terremoto ha squarciato parte dell’asfalto della strada che stava percorrendo. Un’altra vittima è una donna anziana che è fatto scudo con il proprio corpo proteggendo il nipote dalle macerie ma perdendo la propria vita in questo gesto d’amore. Il sisma di magnitudo 6,4 sulla scala Richter ha inoltre causato il crollo di molti edifici e sono ancora tantissime le persone sotto le macerie. E’ una corsa contro il tempo per salvare le loro vite prima che sia troppo tardi. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha dichiarato che i soccorritori “continueranno a cercare pazientemente e accuratamente, fino alla fine”. A scavare sotto le macerie insieme ai soccorritori anche soldati, polizia e vigili del fuoco e fino a questo momento sono state estratte vive 42 persone. Sono più di 600 le persone che hanno dovuto far ricorso a cure ospedaliere per le ferite riportate. L’epicentro del sisma è stato individuato 34 chilometri a nordovest della capitale Tirana.