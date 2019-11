Terremoto Albania: c’è anche Alessio Fusco di Positano inviato Mediaset

C’è anche il brillante Alessio Fusco, giornalista di Positano inviato Mediaset, a Durazzo per documentare questi giorni terribili che sta vivendo l’Albania, soprattutto dopo l’ultima notizia del bilancio delle vittime aumentato a 39. Alessio Fusco ha potuto gioire circa un anno fa dell’assunzione a tempo indeterminato con la Mediaset, continuando a portare avanti il proprio sogno colmando di orgoglio il cuore dei positanesi. Alessio da sempre desiderava diventare giornalista, ed ora si trova a Durazzo, dove la situazione non è di certo semplice, ma i suoi sogni e la sua passione continuano a portare grandi successi in quel di Mediaset.