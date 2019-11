Terremoto 1980. La testimonianza dell’ingegner Elio d’Esposito fra i protagonisti della ricostruzione a Piano di Sorrento . Proprio ieri, coincidenza o destino, ha festaggiato i 50 anni della laurea. All’epoca fra i pochissimi ingegneri in Penisola Sorrentina

UN RICORDO INDIMENTICABILE

23 Novembre 1980

Era una Domenica di 39 anni fa. Circa le ore 19,30. Esco dall’ascensore in garage per accompagnare mia suocera dall’oculista d’Esposito: sto in leggero ritardo ( l’appuntamento era alle 19,30). MI metto in macchina, comprata da pochi giorni, questa mi sobbalza sotto, come se qualcuno la sollevasse e la facesse cadere…penso a qualche amico che mi vuole fare uno scherzo per l’auto nuova, esco da essa…nessuno….mi prende la paura, s’incanala un vento che ulula accompagnato da un bagliore sinistro, poi sento ondulare il fabbricato, un’ ala intera del fabbricato a via S.Michele,90 ( dove stava don Alberto Cadolini ) crolla sotto i miei occhi, una donna grida aiuto …è il terremoto…cadono con grande fragore tegole dai fabbricati vecchi di via S.Michele…mi blocco, capisco che è meglio stare lì sotto il fabbricato da mio padre costruito e da me progettato e diretto, spero che ce la faccia a resistere…l’ondulazione è forte e per lungo tempo,oltre un minuto, che sembra un secolo…mi raccomando alla Madonna; ad uscire fuori sul vicoletto sarebbe peggio tra i fabbricati vecchi e fatiscenti. Finalmente finisce….e da quel momento tutto è diverso ed anche la mia vita professionale.

Passo la notte in auto con la famiglia, a Piazza Mercato, di prima mattina torno a casa per una colazione, per i propri bisogni, mi raggiunge subito la telefonata del Sindaco, l’arch. Gargiulo, mi dice di andare a controllare subito gli alberghi di Piano se sono in buone condizioni per poter ricevere gli sfollati delle case inagibili. Purtroppo l’ex Cappuccini( poi ricostruito e chiamato Albatros) è lesionato gravemente, tagliato in due e anche verso la strada,….. il Klein Wien anch’esso in cattive condizioni nelle strutture. Si sceglie Il Cesare Augusto di Sorrento per gli sfollati.

A Madonna di Roselle era crollato un fabbricato ( se mi fossi anticipato di qualche minuto, mi trovavo lì ad aspettare mia suocera dall’oculista prof. Mario d’Esposito proprio in quella piazzetta !!!) e con alcune persone morte; altri fabbricati crollati a Ripa di Cassano nelle vicinanze dell’ascensore con altre persone morte. Villa Fondi crolla e seppellisce una persona che stava passando con l’auto e, malgrado i tentativi di tanti volontari, non ci sarà nulla da fare; un altro fabbricato, un po’ più avanti, dell’ascensore,sul lato opposto, crolla parzialmente, una persona si salva miracolosamente attaccato al I piano ad un tubo dell’acqua, vicino alla facciata e con i solai interni crollati.Arrivano anche i pompieri e anche l’Esercito per scavare nei fabbricati crollati.

Alla fine si conteranno undici morti, se ricordo bene, le cui salme saranno allineate in Piazza Cota per il funerale officiato dal Vescovo. Una folla immensa assiste. Un pomeriggio triste e ventoso , ad un certo punto, cominciano a sbattere le finestre del fabbricato a fianco (delle Tre Arcate )..la gente si guarda negli occhi, impaurita ,…teme una replica del sisma e lentamente si sposta sul lato opposto, lontano dal fabbricato dichiarato anch’esso inagibile.

Si attiva un tavolo tecnico con tutti i tecnici disponibili in zona cui viene assegnata una zona da controllare ( al sottoscritto viene affidata tutta la zona bassa di Madonna DI Roselle, via Cassano,ViaGottola, via Ciampa e altre vicine) e comincia l’odissea ….visite sui fabbricati dalla mattina fino alla sera e resoconto ogni giorno al tavolo tecnico comunale, per provvedere alle ordinanze di sfratto.

Oltre alla mia zona del lato a valle, fra le più tartassate, si costituisce una Commissione dei grandi rischi per la valutazione dei fabbricati più danneggiati con il sottoscritto,,l’ing. Polimeno e il prof. Aldo Raithel del Politecnico di Napoli (già mio prof. di Costruzione di Ponti).

Alle nove di sera del secondo giorno mi raggiunge una telefonata dal Comune c’è da fare un sopralluogo urgente a via Cassano nel fabbricato del prof. oculista Mario d’Esposito. Corro lì e incontro sotto al portone il prof. con la mamma, seduti, rannicchiati nei loro soprabiti che aspettavano da tempo, ispeziono e,purtroppo il fabbricato ha avuto delle lesioni passanti sulla direttrice Est-Ovest e per tutta l’altezza e la lunghezza, di notevole entità e gli debbo dare la brutta notizia dell’inagibilità; lui provvederà nei giorni successivi a traslocare tutte le apparecchiature costose altrove e spenderà una barca di soldi per non demolirlo, come successivamente mi racconterà: era troppo affezionato a quel fabbricato e ai tanti ricordi di famiglia.Questo è solo uno dei tantissimi ricordi. Ne potrei raccontare molti altri.

Elio d’Esposito