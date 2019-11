Temporale a Napoli, si apre maxi voragine ai Ponti Rossi: decine di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale. Violento temporale, poi il terribile odore di gas nell’aria, il boato, la fuga e la notte passata in macchina ad attendere i soccorsi. È la situazione di via Udalrigo Masoni, nella zona dei Ponti Rossi, dove circa 200 persone sono state sgomberate stanotte a causa di una grossa voragine che si è aperta nel manto stradale. Uno scenario raccapricciante quello della strada che collega la zona di Capodichino con il centro città, già al centro delle polemiche per una frana che ha interessato lo scorso mese di settembre un’altra porzione della strada. L’odore pungente di gas è ancora ben evidente mentre i tecnici sono al lavoro per cercare di ricostruire le esatte cause del crollo. Assiepate ai lati delle recinzioni, 52 famiglie invocano la presenza del sindaco Luigi de Magistris e chiedono rassicurazioni sul loro futuro.