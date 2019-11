Tasi, importante avviso del Comune di Ravello. I termini degli avvisi di pagamento non saranno perentori

Tasi. Il Comune di Ravello ha emesso un importante avviso nel quale si comunica che i termini degli avvisi, relativi al mancato o insufficiente pagamento della Tasi per l’anno 2014, non saranno perentori. Il Comune della città della costiera amalfitana, guidato dal sindaco Salvatore Di Martino, va incontro ai cittadini nel marasma delle bollette della Tari. Data la confusione che regna nel settore hanno deciso di rendere i termini non perentori, in questo modo i cittadini avranno l’opportunità di poter gestire meglio la propria attività senza trovarsi in difficoltà.