SUGAR TAX. INTERVISTA AL MANAGER della PEPSI-COLA ROSARIO CAPUTO

“scusate se lo zucchero si vende a chili , perché la tassa è applicata a litri” , così esordisce il dott. Rosario Caputo , manager della Pepsi Italia. Appena reduce da un incontro a Roma in sede politica con altre aziende del mondo delle bevande per discutere e ragionare su una tassa che nelle industrie San Benedetto e Pepsi Cola inciderà per la prima 130 e per la seconda 140 milioni di euro, che i dovranno essere irrevocabilmente riversati sul consumatore. Caputo è un direttore generale premiatissimo nel mondo economico non solo italiano, ma soprattutto americano, basti notare l’incremento di fatturato apportato negli ultimi 10 anni.