Succede ad Agerola. Avvisi al cimitero sui loculi che la concessione è scaduta

Succede ad Agerola sulla Costiera amalfitana . Oggi è 2 novembre, da calendario il giorno in cui si ricordano i nostri cari defunti. Sulle tombe delle persone non a regola con i pagamenti per il contratto di concessione un foglio di carta con la scritta “scaduto, da rinnovare”, cose da numeri nella Svizzera della Campania. Chiara la violazione della privacy, ma anche della decenza.

Non è la prima volta che il cimitero della cittadina dei Monti Lattari assurge agli onori della cronaca, prima per il furto di rame, ora per questo episodio, riportato sul web, di cui si discute sui social network. Al momento nessuna replica, smentita o chiarimento dell’amministrazione Mascolo su Facebook. Se ci sarà la pubblicheremo immediatamente