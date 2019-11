Straripa il Sarno, paura a Castellammare di Stabia e Pompei A causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, la strada che porta alla Cartiera per chi va da Sorrento dopo l’imbocco dell’autostrada Napoli Salerno A3, a qualche centinaio di metri dalla foce. Dall’alba, per le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, è emergenza. La strada è invasa dal fiume, allagata per oltre mezzo metro. Alle 8,30 di questa mattina è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Castellammare di Stabia che ha portato in salvo una famiglia di 4 persone.