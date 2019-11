Stasera al \"Garibaldi\" di Santa Maria Capua Vetere \"Patrizio vs Oliva\" ingresso gratuito.

Patrizio vs Oliva, Teatro Garibaldi oggi 22 novembre ore 20.30 (ingresso gratuito)

Visto che ci troviamo a Santa Maria Capua Vetere parlare dell’ultimo grande gladiatore, per introdurre Patrizio Oliva, non mi sembra paragone improprio o azzardato: titoli italiani, oro olimpico, titolo europeo, titolo mondiale! Detto questo, stasera sul “ring” del Teatro Garibaldi con Rossella Pugliese per la regia di Alfonso Postiglione ci godremo Patrizio Oliva e la sua storia di pugile, una vicenda caratterizzata da tanta passione e altrettanto coraggio. – Nello scantinato buio e infestato dai topi, impara i rudimenti di uno sport duro e leale, dove l’intelligenza vale più della forza e il rispetto è la prima vera regola. Ad accompagnarlo in questo percorso di sudore e fatica è il ricordo del fratello Ciro, scomparso prematuramente. È anche per lui che Patrizio combatte, si perfeziona e affronta con caparbietà la sorte incerta dell’atleta. Nel giro di pochi anni diventa lo «Sparviero della boxe» -. Qualche scrittore, descrivendo Oliva, ha tirato in ballo la dea “Ananke”, la dea della Necessità dell’agire umano, la dea della Necessità di combattere, chiosa Omero nei suoi versi. Ananke è il vero Daimon che ha accompagnato e accompagna anche sul palcoscenico un uomo come Patrizio Oliva senza alcun dubbio: pugilato, teatro, e dee dell’Olimpo, sì c’è tutto per godersi uno spettacolo antico e colto per veri lottatori che pongono sopra ogni cosa la lealtà.

di Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono tratte dal web)