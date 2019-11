Stanno bene i due marittimi di Meta facenti parte dell’equipaggio della nave Remas assaltata nel Golfo del Messico

Due giorni fa la Remas, una nave di rifornimento per le piattaforme petrolifere offshore, era stata attaccata nel Golfo del Messico da un commando di 7-8 pirati, arrivati a bordo su due barchini veloci. Appena saliti sulla nave i pirati hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio, ferendo due marittimi italiani. Il primo è stato colpito alla testa da un oggetto contundente mentre il secondo è stato attinto al ginocchio da un colpo di arma da fuoco. Al momento dell’assalto sulla Remas erano presenti 35 persone, tra cui un ufficiale della marina mercantile messicana. Dell’equipaggio fanno parte anche due cittadini della penisola sorrentina, per la precisione di Meta, ufficiali del ponte di comando. Si tratta di Fabrizio Paduano e Federico Buonocore. I due metesi hanno rassicurato le proprie famiglie facendo sapere di stare bene e che sperano di tornare presto in Italia. Prima di abbandonare la nave i pirati hanno portato via tutto ciò che era possibile.