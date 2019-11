“SOS dal Faito, ormai non se ne può più! Ancora sfiorata un’altra disgrazia sulla ex strada statale che porta al Monte Faito – ci contatta un residente, Pino De Vivo.



Tra chi vuole e chi non vuole, ci andrà di mezzo qualche povero cristo. Non ho mai visto tanta stupidità menefreghista, che attualmente è ai posti di comando per il controllo di questa montagna.



Spero che ad horas si metta in sicurezza il Faito, i suoi residenti e le persone che per lavoro lo visitano e lo frequentano.



Non c’è più tempo di studiare! Siete degli irresponsabili e – conclude – presto ne dovrete dar conto!”.