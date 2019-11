Sorrento. Il vino da Refood, il “Carbonaro” un Sangiovese da meditazione. Da Refood, il ristorante nel cuore del centro storico di Sorrento della famiglia Savarese, che significa accoglienza e turismo nel vero senso della parola, non trovate solo l’ottima pizza di Cuomo, una conferma, e la cucina di qualità dello staff di Capozzi, ma anche dei grandi vini scelti con cura da Peppe Savarese. A volte prodotti di nicchia che non trovate tanto facilmente altrove. Abbiamo degustato il “Carbonaro” un Sangiovese da meditazione di grande valore. I l naso esprime sentori oreali di viola, seguiti da ciliegia e altri piccoli frutti a bacca rossa ed una nota minerale intrigante. All’assaggio è pieno, equilibrato e ben strutturato. Vino di grande soddisfazione che si abbina bene ai piatti della tradizione romagnola; dai primi di pasta tirata al mattarello conditi con il ragù a secondi piatti di arrosti misti come pollo e coniglio. Un vero e proprio vino da meditazione ed è una garanzia di qualità.