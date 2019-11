Sorrento, Villa Fiorentino: ecco le rappresentazioni di scene cult dei più grandi film. Domani Sophia Loren

In occasione delle Giornate Professionali di Cinema ed all’interno del cartellone de “Il Natale in Villa Fiorentino” che ospita anche la mostra “Cinema-Fotografia Sorrento”, si svolgeranno quattro giornate di rappresentazioni di scene cult di grandi film. Il progetto, patrocinato dalla Fondazione Sorrento e dal Comune, è stato ideato da Marco Palmieri con testi scritti da Adriano Fiorillo, interpretato dagli stessi Palmieri e Fiorillo, insieme a Giusy Freccia e Giovanna Sannino. La particolarità dell’iniziativa è che la location utilizzata sarà la cucina di Villa Fiorentino dove si trova l’antico focolare restaurato. Il giorno 1 dicembre 2019 e l’11 gennaio 2020 sarà proposto al pubblico un omaggio a Sophia Loren con il film “Sabato, domenica e lunedì”; nei giorni 8 e 14 dicembre 2019 sarà la volta di un tributo a Marcello Mastroianni con il film “Matrimonio all’italiana”. Nei giorni indicati sono in programma tre repliche quotidiane e precisamente alle ore 11.30, alle ore 16 ed alle ore 17. Il costo per assistere alle rappresentazioni è di 10€. I posti sono limitati.