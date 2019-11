Sorrento. I vigili e gli operai di Penisola Verde rimuovono quindici scooter da tempo parcheggiati in spazi pubblici

Sorrento. Ieri importante intervento della Polizia Municipale e degli operai di Penisola Verde che hanno provveduto a rimuovere quindici scooter che da tempo erano parcheggiati in spazi pubblici. Si tratta di motocicli e ciclomotori abbandonati ed in condizioni scadenti, molti dei quali anche privi di targa e con il numero di telaio abraso. I mezzi sono stati quasi tutti portati alla discarica mentre alcuni si trovano presso il comando dei Vigili poiché si sta tentando di risalire ai proprietari. Nel caso in cui non venissero individuati anche questi mezzi saranno smaltiti. Due scooter provvisti di targa sono stati posti sotto sequestro perché privi di assicurazione e senza revisioni ed ai proprietari verrà comminata la multa prevista dal Codice della Strada. Durante l’operazione “di pulizia” è stata rimossa anche una bicicletta nei prezzi di Piazza Lauro. Gli agenti della Polizia Municipale continuano i controlli anche su altri veicoli che, allo stesso modo, risultano da tanto tempo parcheggiati nelle strade di Sorrento, molti dei quali in stato di evidente abbandono. Le verifiche stanno incentrandosi in modo particolare su veicoli con targhe straniere, specialmente di paesi dell’Europa dell’Est.