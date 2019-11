Sorrento. A Via Capodimonte si apre una voragine, pericolo per pedoni e ciclomotori

Sorrento. Sui social è stata segnalata una situazione di pericolo in Via Capodimonte, a causa dell’apertura di una profonda voragine priva di qualsiasi transennamento o adeguata segnaletica. Lo stato dei luoghi mette a serio rischio l’incolumità di chi si trovi a transitare in quel punto, sia pedoni che motociclisti. Ci auguriamo che al più presto la zona venga messa in sicurezza prima che qualcuno possa riportare dei danni.