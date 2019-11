Sorrento. Un libro per Salvini: “L’Italia sul baratro” di Raffaele Lauro

In occasione della presenza politica, domani, a Sorrento, di Matteo Salvini e della concomitante manifestazione delle sardine sorrentine, sul tema “Un libro per Salvini”, è stato ripubblicato il saggio politico, in formato eBook, dello scrittore e politico sorrentino Raffaele Lauro (www.raffaelelauro.it), dal titolo “L’Italia sul baratro”, edito nel 2018 da GoldenGate Edizioni, contenente il diario politico delle elezioni 2018, il clima di odio e di rancore sociale che le caratterizzò, la crisi economico-sociale in atto, le lucide e allarmate analisi sulle prospettive post-elettorali delle forze politiche in competizione: il M5S, il PD, la Lega di Salvini e Forza Italia. Lauro invocava, profeticamente, una “nuova resistenza” contro la demagogia dominante che avrebbe messo in pericolo le istituzioni democratiche e repubblicane. Il saggio è introdotto da una brillante e acuta prefazione di Fabrizio d’Esposito, inviato de “Il Fatto Quotidiano”. Il saggio è scaricabile gratuitamente.

https://www.raffaelelauro.it/uploads/L_Italia_sul_baratro_ebook.pdf