Sorrento trovata casa per famiglia con disabile anche grazie a Positanonews . Federico Cuomo “Ho visto la gioia nei loro occhi”

Sorrento. Un lieto fine per la famiglia sfrattata con un disabile grazie all’impegno dell’assessore al ramo Federico Cuomo, ma anche grazie a Positanonews. “Questa mattina la famiglia ha di nuovo una casa – dice a Positanonews Federico Cuomo -, questo grazie al contatto con un’amico , che ha letto la storia su Positanonews e mi ha subito contattato. Ho lasciato tutto per incontrarlo e trovare un modo per sistemare la famiglia e ci siamo riusciti. La cosa più bella è stata vedere la gioia nei loro occhi!”. La nostra gioia è doppia, intanto facciamo ai complimenti all’assessore Cuomo che ha mostrato sensibilità e vicinanza in questa vicenda, non si è limitato a dare torti o ragioni, in casi del genere tutti hanno le loro ragioni, i proprietari, parenti e affini, l’ufficiale giudiziario che deve eseguire l’ordine del Tribunale, ci vuole solo umanità e sensibilità, ma anche tanto impegno, al di fuori del classico orario di lavoro. Purtroppo, e il discorso non riguarda solo la Penisola sorrentina o la Campania, ma tutta l’Italia, chi si occupa di servizi sociali ragiona come chi lavora all’ufficio protocollo. Timbra il cartellino e via. Si dovrebbe lavorare a progetti , come avviene in alcune realtà, legati agli obiettivi da raggiungere, o impegnandosi senza guardare l’orologio e senza guardare chi ha ragione o torto.. Ma oggi parliamo di cose belle, una gioia ogni tanto fa bene a tutti