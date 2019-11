Sorrento, torna “Shopping sotto l’albero”: pronti spettacoli e sconti

Torna l’evento che ogni inverno attira tantissimi turisti e visitatori a Sorrento. Stiamo parlando di “Shopping sotto l’albero”, un’opportunità interessante per godere di due giorni all’insegna degli acquisti a prezzi scontati nei negozi del centro conditi da tanto divertimento.

Ancora una volta l’idea è quella di tenere alta l’attenzione sulla città anche durante la bassa stagione. Tra queste l’immancabile appuntamento con l’accensione delle luminarie già in fase di allestimento, così come si lavora per completare il grande albero di Natale di piazza Tasso.

Ed anche quest’anno torna “Shopping sotto l’albero”, con animazioni musicali, spettacoli di intrattenimento di artisti di strada e promozioni commerciali. Nei giorni del 23 e 24 novembre mentre i negozi proporranno vantaggiosi sconti per coloro che decidano di anticipare gli acquisti per i regali natalizi, l’amministrazione comunale organizza una serie di eventi nelle strade e nelle piazze cittadine per allietare grandi e piccoli.

Il programma delle attrazioni che richiamano ogni anno migliaia di persone tra residenti e turisti, promosso dall’assessore al Commercio Massimo Coppola ed approvato dalla Giunta municipale, prevede la partecipazione di due street band composte ciascuna da 10 elementi ed animazioni da strada per adulti e bambini.

Una due giorni novembrina che le strutture extralberghiere della Penisola Sorrentina devono promuovere al meglio.