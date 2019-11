Sorrento. Stasera all’English Inn si sono visti i fan della pagina Sorrento non mi Lego, per il movimento delle Sardine, anche se qualcuno vuole chiamare “fravaglie “.Fra questi Lello Pane “Vorrei portare , col permesso del sindaco Cuomo, anche la Statua di Sant’Antonino, visto che a Salvini piacciono Madonne, Santi e simboli religiosi”. All’incontro in tanti , anche l’ex direttore della Rai Napoli Francesco Pinto. Gli organizzatori faranno un comunicato domani , nessun accenno contro Salvini ma solo sardine…