Sorrento da sogno, vince anche a Foggia. Partita strepitosa dei rossoneri di Maiuri

Un grande Sorrento vince 0-2 al Pino “Zaccheria” di Foggia e realizza l’ottavo risultato utile consecutivo. Una prestazione e una vittoria sontuosa per gli uomini di Maiuri, che si portano a 19 punti, in piena zona play off.

Al 10′ il Sorrento è già in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dal solito Herrera. Passano appena 3 minuti e capitan Alfonso Gargiulo realizza di testa il gol del raddoppio, su un cross perfetto di Herrera da calcio piazzato.

I padroni di casa cercano di reagire, ma la fase difensiva degli ospiti è pressoché perfetta. Le cose poi si complicano per il Foggia quando Campagna si fa espellere per un fallo di reazione. Ingenuità clamorosa per l’esterno foggiano numero 29.

Ad inizio ripresa il Sorrento sfiora la terza rete, miracoloso Fumagalli su Herrera. Gli ospiti gestiscono il doppio vantaggio senza troppi patemi, forti anche dell’uomo in più. All’86’ il Foggia ha l’occasione per riaprire la partita, ma Gentile calcia fuori un rigore (quantomeno dubbio) concesso dal direttore di gara.

Finisce 0-2 allo “Zaccheria”. Il Sorrento continua a sognare ed è in quinta posizione. Prossimo impegno domenica prossima allo stadio “Italia” contro il Nardò, ultima in classifica. Partita assolutamente da non sottovalutare per cercare di continuare questo momento magico del Sorrento.