Sorrento . Sfrattata famiglia con disabile, giovedì rischia donna con due bambini. Cuomo “Abbiamo fatto il possibile”

Sorrento. Sfrattata famiglia con disabile questa mattina . Una famiglia con un figlio affetto da una grave disabilità. L’assessore ai Servizi Sociali, Federico Cuomo, sentito in esclusiva da Positanonews ha dichiarato che da tempo il Comune si sta interessando alla situazione ed ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Galasso. L’assessore ha aggiunto che, insieme al sindaco Giuseppe Cuomo, si sta studiando una soluzione per evitare che il nucleo familiare resti senza un tetto sulla testa. “Abbiamo dato la disponibilità di una stanza e assistenza – ci ha riferito Federico Cuomo che era sul posto -, anche i proprietari della casa si sono resi disponibili”. Altro dramma della casa si rischia giovedì prossimo a Sant’Agnello, anche qui il sindaco Piergiorgio Sagristani ci ha riferito che Il Comune si è impegnato ed è stato disponibile ad aiutare la signora in tutti i modi. In entrambi i casi Positanonews non ha mai messo in mezzo ne accusato i proprietari delle case, familiari ed affini, che non hanno colpe, ci siamo limitati a parlare di un problema reale , appurato, verificato. Prima dei Galasso, poi della signora con due bambini piccoli che vanno a scuola, per evidenziare drammi personali che diventano sociali ed il problema della casa. E niente altro! Colpe non se ne danno a nessuno, i familiari sicuramente hanno fatto di tutto, i proprietari, non pagati o per motivi loro legittimi e incontestabili, pure nessuno li accusa, ma non si può in nessun modo addirittura evitare che se ne parli a meno che non si sta in una dittatura, addirittura su altri giornali fanno foto e video, noi abbiamo scelto di evitare in genere. Abbiamo sentito anche l’ufficiale giudiziario “Io in 42 anni di professione ho usato sempre umanità, ma se non eseguo un atto del Tribunale di Torre Annunziata posso anche essere denunciata. Faccio il mio dovere e non posso non eseguirlo” Dunque è il meccanismo giudiziario che è inevitabile . La politica che può fare? Deve intervenire in casi del genere, come ha fatto Cuomo, senza entrare nel merito delle questioni, risolvendo almeno temporaneamente un’emergenza. A volte c’è chi lo fa personalmente come ha fatto Peppe Tito a Meta col caso di Federico. che i comuni si impegnano a fare project financing, parcheggi, progetti per case per tutti i tipi, ma non alloggi popolari. Parliamo di scelte politiche generali e anche del dramma della casa che sta diventando terribile con l’aumento degli affitti brevi, dai B & B ad Airnb. Questi drammi sociali si vedono in “concreto” con queste tragedie che vorremmo evitare e che abbiamo non il diritto ma il “dovere” di riportare. .