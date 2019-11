Sorrento, sfiorato incidente all’incrocio di Marano: collisione mancata tra camion e bus EAV

Paura poco fa a Sorrento. Intorno alle 14,30 due grossi mezzi hanno rischiato la collisione, evitata per un non nulla, all’incrocio di Marano. Un grosso camion che scendeva via degli Aranci pare non abbia rispettato lo stop e ha incontrato sulla sua corsa un bus EAV: soltanto la bravura dell’autista di quest’ultimo mezzo ha fatto sì che non vi fosse collisione. Un impatto che sarebbe stato devastante: a bordo del pullman vi erano tanti ragazzi che erano appena usciti da scuola. La Polizia Municipale è intervenuta per appurare la situazione e ha controllato il camion.