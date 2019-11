Sorrento, sentiamo il Consigliere Comunale Fiorentino Lorenzo in aria di campagna elettorale

Sorrento / Massa Lubrense . Positanonews si attiva anche in campo politico, sentendo le parole dei vari consiglieri comunali in vista della campagna elettorale. Lorenzo Fiorentino è un politico con una storia ed un curriculum ben consolidati: infatti ha preso parte alla comunità montana. Lorenzo ha visto la vera comunità montana ai tempi in cui era davvero efficiente, ad esempio quando la manutenzione ai Bagni Regina Giovanna era a costo zero, vegetazione curata, protezione antincendio e numerose problematiche venivano immediatamente risolte.

Fiorentino si colloca con Luigi di Prisco e la De Angelis, candidata Sindaco, per questa nuova tornata elettorale che però presenta diverse incognite: il candidato unitario sarà complicato da trovare in seguito all’uscita di Massimo Coppola. “E’ stata una scelta di Massimo quella di uscire – sostiene Fiorentino – , ma evidentemente i rapporti si erano incrinati. Il Sindaco cerca di far quadrare il cerchio per qualche candidato unitario ma l’ipotesi sembra complicarsi sempre di più. Massa Lubrense sta portando avanti progetti davvero interessanti – prosegue – come BookSophia che in questi giorni sta riscuotendo gran successo e sembra che Balducelli abbia un gruppo abbastanza compatto, oltre all’incognita Di Prisco che corteggiano i due schieramenti. Sembra ripetersi lo stesso scenario di qualche anno fa – conclude Fiorentino”.