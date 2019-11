Sorrento Sardine per Salvini bloccate dalla polizia come sardine. Le “Sardine” in Piazza Veniero sono state a protestare pacificamente e dovevano rimanere li e non arrivare a Piazza Tasso. Alcuni manifestanti, in particolare meridionalisti, sono arrivati fino a Piazza Tasso, sono state trattate come sardine.. In effetti la presenza della polizia era davvero enorme rispetto poi ai manifestanti, un fenomeno che c’è stato sicuramente , ma è stato esagerato dai post sui social media.. Corso bloccato, manifestanti in difficoltà di movimento, ci sono state molte critiche sullo spiegarmento notevole di forze dell’ordine