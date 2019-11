Sorrento / Sant’Agnello. Via Campitiello è una discarica. Qui terra di nessuno, dubbi sulla frana. Siamo sulla strada che porta da Casarlano di Sorrento ai Colli di Fontanelle, in pochi minuti ci si ritrova da Sorrento a Picco Sant’Angelo. Questa zona è assurta agli onori della cronaca per il disastro di domenica scorsa, una frana, un vero e proprio smottamento di terreno, che ha sfiorato miracolosamente una casa e distrutto vari uliveti di un fondo agricolo. Molti dubbi sulle cause della frana, se vi possa essere stata l’azione dell’uomo che fa quel che gli pare senza controllo, gettando di tutto. Qualcuno pensa che l’abbandono ed il degrado posso aver causato in qualche modo lo smottamento, anche se l’evento atmosferico della pioggia è stato davvero notevole e anche a Massa Lubrense vi sono stati vari cedimenti. Comunque questa zona sembra essere abbandonata da tutto e tutti . I cittadini al proposito ci hanno inviato foto di rifiuti nella vicina stradina Via Campitiello , dopo Casarlano, salendo sempre per Picco Sant’Angelo. Una segnalazione che rilanciamo agli organi competenti che facciano uno screening dell’area controllando e ripulendo questi bellissimi sentieri.