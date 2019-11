Sorrento. Salvini fa da Ponte per Cuomo, all’incontro presenti Raffaele Apreda e Mario Gargiulo . Una riflessione a latere e puramente locale sull’incontro al Circolo dei Forestieri con Matteo Salvini per l’entrata nella Lega del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e il sindaco di Positano Michele De Lucia è la presenza di Raffaele Apreda , davanti , e Mario Gargiulo nella folla. Mentre tutto è sospeso sulla scelta del nuovo assessore per dopo il viaggio in Cina questo è un ulteriore segnale di un riavvicinamento e una linea comune? Moretti anticipò a Positanonews che Mario Gargiulo sarebbe stato col gruppo e col sindaco, anche se Gargiulo non ha mai confermato, sarà così? Staremo a vedere.