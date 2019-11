Sorrento il saluto di Claudia Capodilupo

Oggi si è concluso il mio mandato come presidente del Consiglio di Istituto dell’I.C “Sorrento” del quale ho fatto parte per ben 6 anni. Un grande onore, un grande impegno.

Sono stati anni intensi, estremamente formativi e ricchi di emozioni. Ho avuto modo di conoscere ed interagire con tanti tra ragazzi, genitori, docenti e collaboratori scolastici, di vivere il mondo della scuola “dall’interno” e di scoprire come sia difficile far funzionare un’istituzione così complessa e diversificata al suo interno.

Ho sofferto quando, tante, troppe volte, mi sono dovuta scontrare con l’infernale Burocrazia e la lentezza delle procedure. Ho ingoiato il rospo quando credevo d’aver trovato la soluzione semplice al milionesimo problema ma, ahimè, non era così facile come sembrava…per motivi che talvolta non ho compreso né accettato.

Tante altre volte (per fortuna) ho vissuto attimi di grande gioia: tra tutti conserverò le mie lacrime di felicità quando abbiamo inaugurato il plesso di Vittorio Veneto dopo anni di sequestro, peregrinazioni in altre strutture, lunghi lavori di ristrutturazione.

Grandi battaglie, grandi attese, grande soddisfazione…

Ho avuto il privilegio di poter partecipare attivamente alla nascita del primo corso di scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto, grazie all’audacia della Preside Daniela Denaro, delle sue docenti, in particolare l’instancabile Maestra Candida e a 44 coppie di genitori temerari! Ricordi indelebili!

A distanza di pochi anni, quei due alberelli “A e B” hanno prodotto e continuano a produrre grandi frutti!

La scuola, a partire da quella dell’infanzia, è la prima istituzione importante, dopo quella della famiglia, nella quale i nostri figli si formano come “individui”, compiono scelte, riescono, falliscono, ci riprovano. È un fatto serio, la Scuola!!!

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale che consente ai genitori di partecipare attivamente al funzionamento della scuola, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA, contribuendo al benessere di tutti.

Far parte del consiglio significa svolgere un compito importante. Bisogna dare il massimo, crederci fino in fondo.

Ai genitori neoeletti faccio un grande in bocca al lupo, sono certa che rappresenteranno al meglio tutti noi genitori all’interno del Consiglio, collaborando in armonia e sempre con l’intento di fare bene per tutti.

Ad uno in particolare, Antonino Apreda, va il mio ringraziamento per aver condiviso con me questi ultimi 6 anni con l’entusiasmo, la disponibilità e l’umiltà che lo contraddistinguono.

Buon lavoro a tutti e… W LA SCUOLA!