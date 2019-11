Sorrento . Rubata bici elettrica all’assessore di Sant’Agnello Clara Accardi, è la seconda volta. Appello

Sorrento . Rubata bici elettrica all’assessore di Sant’Agnello Clara Accardi, è la seconda volta Razzia di biciclette in penisola sorrentina, in specie con la pedalata assistita. Già nell’agosto 2013 fu rubata in Vico I Rota a Sorrento .

Questa volta non solo a lei ..E lancia un appello che noi di Positanonews, vittime a nostra volta di furti, volentieri accogliamo e rilanciamo.