Il ristorante Lorelei di Sorrento fa le cose in grande. Dopo il lavoro della famiglia Apuzzo, che ha consentito all’Hotel Lorelei Londres di tornare ai fasti di un tempo, ora il ristorante, grazie al giovane chef Ciro Sicignano, punta alla stella Michelin.

La location, come saprete, è unica: non per nulla in passato è stata rifugio di artisti e poeti. La vista sul Golfo è qualcosa di spettacolare, mentre l’edificio si erge su antiche mura di epoca romana. L’atmosfera è sensazionale: sembra di essere catapultati nel passato, ma con i comfort e i privilegi dei ristoranti di eccellenza.

E la famiglia Apuzzo non poteva non scegliere un grande talento per guidare il ristorante Lorelei. Ciro Sicignano, classe ’89, ha già conseguito l’ambita stella Michelin in passato, ma ha deciso di intraprendere questa nuova avventura, sia per avvicinarsi ai propri affetti, sia perché è stato stregato dall’entusiasmo della famiglia Apuzzo.

Si tratta sicuramente di uno dei migliori giovani chef in circolazione. Originario di Gragnano, Ciro ha studiato all’alberghiero di Castellammare di Stabia; dopo il diploma subito importanti esperienze in cucine di livello: la prima esperienza ad esempio da Vissani, poi Enrico Crippa al Piazza Duomo ad Alba e Antonino Cannavacciuolo. Poi la grande esperienza al ristorante stellato Pietramare di Capo Rizzuto, in Calabria.

Ciro proviene da una famiglia che ha sempre lavorato nell’ambito della ristorazione: i suoi zii hanno una trattoria e una pizzeria a Gragnano, e lì ha cominciato a testare le proprie doti tra pizza e griglia. Il padre, invece, ha avuto una storica pasticceria per decenni. Insomma, fin da bambino ha capito che quella era la sua strada.

Si tratta di un talento unico, che abbiamo avuto la fortuna di intervistare nel suo regno, la cucina.

Ecco la video intervista.

