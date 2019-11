Sorrento, dopo il restyling piazza Lauro perde già pezzi?

Perde già pezzi la piazza oggetto di restyling e riaperta quest’estate. Stiamo parlando di piazza Angelina Lauro, a Sorrento. La piazza, ricordiamo, è stata oggetto di lavori importanti iniziati a novembre 2018 e che sarebbero dovuti terminare nel marzo del 2019, ma a causa di complicazioni inattese rilevate dalla ditta appaltatrice, sono terminati solo a fine maggio.

Lavori che sembravano essere stati portati avanti in maniera egregia e che vedevano, oltre alla funzionalità ed al rinnovato look della parte carrabile, l’eliminazione degli stalli per la sosta dalla parte centrale con il conseguente allargamento dei marciapiedi, nonché l’adeguamento alle normative circa l’accessibilità all’intera piazza da parte delle persone diversamente abili.

Il restyling aveva avuto riscontri positivi tra i cittadini di Sorrento e gli esercenti. Fatto sta che, come ci rivelano diverse segnalazioni ricevute dalla nostra redazione, pare che la piazza stia già perdendo pezzi. Alcuni sanpietrini, ad esempio, sono usciti dalla loro sede, generando dei piccoli dissesti. I cittadini si stanno chiedendo se gli assessori Rachele Palomba, Mariano Gargiulo e i responsabili dell’ufficio Donadio e l’architetto Martina Malvone. Siamo sicuri che ci sarà un intervento celere volto a rimettere in sesto alcune zone della piazza che ora presentano questi problemi.