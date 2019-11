Sorrento: “Il rapper J-Ax al Bar Fauno”. Ma è un sosia

Nonostante l’inverno sia sempre più vicino, continuano ad arrivare celebrità in Penisola Sorrentina. Forse è per questo che ormai non ci si stupisce quasi più quando si vedono vip in giro. Ci state segnalando in tantissimi, quest’oggi, la presenza del rapper milanese J-Ax a Sorrento: quello che vedete in foto, col simpaticissimo Lello Pane, è un sosia del cantante che si rilassa in piazza Tasso al Bar Fauno.

J-Ax, ricordiamo, è noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. È il fratello maggiore di Grido, ex-componente dei Gemelli DiVersi. Per alcuni mesi ha preso parte al progetto Due di Picche, poi accantonato, assieme a Neffa. Nel corso dei primi anni 2000 J-Ax ha abbandonato sempre di più lo stile rap per abbracciare uno stile sempre più tendente al pop.