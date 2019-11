Sorrento, “Quota 100”: il Comune nomina dirigente ad Interim per sostituire Giammarino

Il Comune di Sorrento si attiva per fronteggiare l’addio di due dirigenti. Come già anticipammo tempo fa, alcuni dirigenti del Comune hanno deciso di usufruire della famosa “Quota 100” e di andare in pensione: ricordiamo che si tratta di una misura cardine della Legge di Bilancio 2019, volta a contrastare gli effetti della Riforma delle Pensioni 2011 del Governo Monti (Riforma Fornero).

Difatti, la Quota 100 è operativa dal 2019 (sperimentale fino al 2021) e consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni (es.: un lavoratore con 39 anni di contributi e 61 anni di età dovrà attendere un anno per presentare domanda). Il tutto, senza penalizzazioni sull’assegno (se non quella dovuta al minore montante contributivo).

Come rivela la stessa determina del Comune di Sorrento, il dirigente del I Dipartimento, ovvero il dottor Antonino Giammarino, è stato collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° ottobre 2019. Difatti è rimasto il suo posto vacante e, come si legge, si è reso necessario, per garantire la funzionalità dei servizi incardinati nel I Dipartimento, conferire ad altro Dirigente in servizio la reggenza ad interim del Dipartimento medesimo. Ecco perché è stata nominata la dottoressa Elena Inserra per il ruolo in questione fino al prossimo 30 novembre. La dottoressa dovrà occuparsi, tra le altre cose, della pubblica istruzione, della cultura e delle politiche giovanili e sociali.

Ora si attende l’addio anche di un altro dirigente.