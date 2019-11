Sorrento, pronta alleanza tra Coppola, Gargiulo e Apreda?

Una super alleanza per cercare di vincere la battaglia contro la vecchia guardia della politica di Sorrento. L’ipotesi è stata proposta dai colleghi di Metropolis e ruoterebbe attorno ad un accordo tra gli ex assessori Coppola, Gargiulo e Apreda. Ma non solo. Nell’ipotesi paventata si parla dell’unione di forze al gruppo civico da poco nato che vede ai vertici il vice sindaco Maria Teresa de Angelis e il presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco.

Una vera e propria super coalizione che però aprirebbe ulteriori scenari, o meglio, a questo punto non sarebbe così chiaro chi sarebbe difatti il candidato sindaco. Si attendono contromosse da parte del sindaco Cuomo e dei suoi alleati: per ora circolano i nomi del professore Ferdinando Pinto e l’avvocato Gaetano Milano.

Intanto, l’ormai ex assessore Massimo Coppola ha parlato al bar San Vincenzo per chiarire le ragioni delle sue dimissioni: “Sono senza megafono perché voglio parlare con gli amici ed è questo il mio scopo. Voglio dirvi che sono stato costretto ad andarmene perché non si può sottoscrivere un patto come ha chiesto il sindaco Cuomo senza confrontarsi con gli amici.

Ho dato le dimissioni non per mio volontà, sono stato invitato a dimettermi – spiega Coppola – nel momento in cui non avessi sottoscritto un patto per il futuro. Non potendo prendere impegni ho ritenuto giusto e leale, anche nei confronti dell’attuale amministrazione, non farne più parte. Il mio non è un gesto di disprezzo né di rottura, non è un gesto di disprezzo, ma è un gesto provocato da chi oggi è al governo cittadino”.