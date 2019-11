Sorrento – Positano . Ecco la T-SHIRT ufficiale, meno 30 dalla gara.

SORRENTO – Novembre è arrivato e così calendario e conti alla mano è semplice rendersi conto che manca solo un mese alla Sorrento Positano in programma domenica 1 dicembre 2019.

Due i percorsi della Sorrento Positano, entrambi affascinanti, in uno dei luoghi più rinomati e famosi del mondo come la costiera sorrentina: l’ultramarathon da 54km che gode del riconoscimento Bronze Label da parte della Iau, l’organo internazionale delle ultramaratone e la Panoramica da 27km, distanza perfetta per chi vuole spingersi oltre il classico traguardo della mezza maratona.

LA T–SHIRT – Con il countdown fissato a -30 giorni arriva da parte di Napoli Running Asd, società organizzatrice dell’evento, la t-shirt ufficiale che andrà in omaggio e comporrà il pacco gara di tutti gli atleti iscritti.

Segni particolari della t-shirt è la manica lunga, in materiale tecnico adatta per correre gare e allenamenti, è in duplice colore e di doppio taglio, slim per gli uomini, più sciancrata per le donne per una perfetta vestibilità. Sarà infatti più scura, ovvero in MidnightBlue per gli iscritti alla 54km e di una tonalità più chiara, esattamente in RoyalBlue per chi invece correrà la Panoramica 27km.

HOTEL CONVENZIONATI – Iscrizioni che sono aperte da tanti mesi e che procedono con numeri ben superiori rispetto all’anno passato. Per tutti coloro che ancora devono iscriversi e programmare il loro viaggio a Sorrento è bene ricordare che sul sito ufficiale di Napoli Running c’è una lista di diversi pacchetti convenzionati compensivi di iscrizioni e diverse notti in hotel di varie categorie per una, due o più persone. PRENOTA QUI

LA SORRENTO POSITANO IN BREVE – In programma domenica 1 dicembre 2019 ci sono due distanze: Ultra Marathon di 54 km che ha ottenuto la Road Race Bronze label Iau e la Panoramica di 27 km. Due diversi percorsi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica di correre in uno dei panorami più suggestivi. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano con i corridori immersi nell’atmosfera che solo questi luoghi possono regalare. Previsti due nuovi rilevamenti cronometrici, al km 21,0975 (Gran Premio Nastro Verde) e al km 50 (Trofeo della Costiera). Info e iscrizioni CLICCA QUI