Sorrento, polemica sindacati sui concorsi comunali. Sarno: “Lecita presenza di Marcia”

E’ lecita la presenza dell’ex comandante dei vigili urbani Antonio Marcia nella commissione dei concorsi comunali di Sorrento. Ad affermarlo è il dirigente del V dipartimento, Donato Sarno. In una nota diffusa, infatti, quest’ultimo ha dichiarato: “Il regolamento sui concorsi approvato nel 2019 prevede che la commissione sia composta da tecnici ed esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra le seguenti tipologie purché non ricoprano cariche politiche o sindacali.

La possibilità che i componenti delle commissioni siano soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche è ribadito anche dallo stesso regolamento, secondo cui la scelta all’interno dell’Ente o tra esperti esterni non riveste carattere esclusivo”.

Insomma, Antonio Marcia rimarrà dov’è. La polemica, ricordiamo, era stata sollevata dai sindacati che avevano presentato una richiesta di revoca parziale: in concorsi in oggetto sono quelli per “Agenti di Polizia Municipale e per Istruttore Direttivo”. I sindacati avevano scritto nella nota: “Non è prevista e quindi risulta illegittima la nomina di soggetti in quiscenza ancorché già dipendenti dell’ente che ha bandito il Concorso. Non risulta essere stato altresì avviato alcuna procedura onde attingere a professionalità sia interne (istruttori direttivi area vigilanza che vedono leso il loro legittimo interesse….”.