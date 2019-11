Sorrento piange la scomparsa di Carmela Sciardò (Carmela ro’ ghiàcc), aveva 90 anni

Sorrento in lutto per la morte della 90enne Carmela Sciardò, da tutti conosciuta come “Carmela ro’ ghiàcc”. A darne il doloroso annuncio il marito Raffaele Astarita, il fratello Peppino, la cognata Maria, il cognato Michele, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. Il rito funebre sarà celebrato domani lunedì 4 novembre alle ore 11.00 nella Cappella del Soggiorno di Sant’Antonio in Sorrento. Dopo l’ultimo commiato la salma sarà cremata. La redazione esprime il proprio cordoglio alle famiglie Sciardò ed Astarita per il lutto che le ha colpite.