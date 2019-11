Sorrento. Persone bloccate in ascensore all’hotel “La Terrazza”, intervengono i Vigili del Fuoco

Sorrento. Alcune persone sono rimaste bloccate nell’ascensore dell’hotel “La Terrazza” e per riuscire a liberarle si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sembra che il blocco sia stato dovuto ad un guasto tecnico ma non si sa se possa essere anche legato al maltempo che sta flagellando la penisola sorrentina e, quindi, ad eventuali sbalzi di corrente. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e per le persone rimaste bloccate resta solo il ricordo di un’esperienza comunque poco piacevole.