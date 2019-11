Sorrento, percorso meccanizzato: tre importanti imprese hanno presentato i loro progetti. Scelta entro fine anno?

Sono stati presentati tre progetti da altrettante imprese per quanto riguarda il percorso meccanizzato di Sorrento. Sarà l’Acamir, agenzia regionale per mobilità e reti, a decidere quale sia il migliore. Una scelta che potrebbe essere definitiva già entro il 2019. L’opera, ricordiamo, permetterà di collegare il centro cittadino al porto di Sorrento.

Le aziende in questione sono la Sce Project di Milano, società di ingegneria e architettura nata nell’aprile del 2001, la quale ha realizzato più di 700 progetti in Italia e all’estero, affermandosi come punto di riferimento nel settore del Project Management, della Progettazione integrata e del Construction management.

La seconda è la Gnosis di Napoli, un’azienda che rinuncia ad “inseguire modelli architettocentrici per cercare, nel nome comune, la strada per raggiungere un progetto di qualità. È un percorso in salita per chi lavora in Italia ed in Europa ma, più realizziamo opere, più sentiamo di aver scelto la strada giusta”.

Ed infine troviamo la Sintagma di Perugia, società indipendente e qualificata nel settore della pianificazione e consulenza nel settore dei trasporti, è composta da professionisti esperti che collaborano sin dai primi anni ’70. Si è occupata del collegamento sotterraneo tra Perugia e Todi.

Dopo la scelta dell’Acamir, il Comune di Sorrento dovrà approvare il progetto in Consiglio Comunale e successivamente si aprirà il bando. Come già anticipato dalla nostra redazione, il progetto per il percorso meccanizzato non andrà automaticamente alla SORINVEST, come potrebbe sembrare da tanti articoli dei media locali. Si dovrò comunque tenere una pubblica gara.