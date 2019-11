A Sorrento pagare l\'occupazione del suolo pubblico è facoltativo.

Sorrento. E’ sempre Francesco Gargiulo che interviene per attaccare quello che ritiene situazioni da modificare per il pubblico interesse , anche sui social network e su facebook , che ci invia questa sua riflessione. “Cari concittadini, voglio portarvi ancora una volta a conoscenza di come vengono curati gli interessi pubblici. Abbiamo chiesto al Comune di Sorrento se ci fossero situazioni debitorie circa il canone di occupazione suolo pubblico è questa è la risposta. Premesso che chi non è in regola con i pagamenti nell’anno precedente non può avere il suolo pubblico, considerato che manca un mese a fine anno e molti esercizi già sono chiusi leggiamo cifre inspiegabili. Nei 297159 Euro che riguarda gli anni precedenti, ci sono esercizi che per l’anno in corso hanno avuto ugualmente il suolo pubblico ? Nei 90.000 Euro dell’anno in corso ci sono esercizi che hanno già terminato la loro attività ? Cosa stanno facendo gli uffici ed Andreani per recuperare tali somme ? Crediamo che sarà un’altro mistero sorrentino da portare all’attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti. A chi si propone per Amministrare Sorrento (per il nostro bene) dico iniziate da queste battaglie per moralizzare la vita pubblica, ed impedire eventuali voti di scambio.”