Sorrento. Non solo la Circumvesuviana, oggi disagi con la SITA con gli studenti. Ragazza protesta perchè lasciata a terra . Giungono in redazione decine di segnalazioni sulla Circumvesuviana, l’ultimo sui ritardi e sul fumo da parte dei conduttori non ha avuto neanche un post di risposta dall’EAV e da De Gregorio. Questo pomeriggio episodio increscioso con gli studenti delle superiori , una ragazza non voleva essere lasciata a piedi e si è messa davanti al bus per tornare a casa. Pensate a chi deve andare a Positano, Praiano, Amalfi in Costiera amalfitana, rischia di tornare di notte a casa. L’autista sembra che abbia poi fatto scendere anche altri ragazzi che non dovevano stare nel corridoio.