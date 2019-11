Sorrento Non si Lega. La manifestazione delle “Sardine” a Piazza Veniero per non crear disagi, nasce il contest #UnLibroPerSalvini.

Sorrento. La manifestazione delle “Sardine” sorrentine ( o “Fravagli”) fa già parlare di se e arrivano adesioni anche dalla Costiera amalfitana con l’ex sindaco di Positano Domenico Marrone, dalla provincia di Napoli e dintorni in Campania. Ecco il loro comunicato stampa .

Siamo i “Fravagli”, figli delle sardine bolognesi, appena nati, croccanti e napoletani. Siamo Antonino, Laura, Mohammed, Marta, Michele, Liliana, Paolo, Francesca e potremmo continuare con altre centinaia di nomi, perché abbiamo soltanto deciso di convogliare, in un luogo di incontro, un sentimento popolare diffuso.

“#SorrentoNonAbbocca” si terrà giovedì 21 novembre a Sorrento, in piazza Andrea Veniero, dalle ore 10.30, in concomitanza con l’arrivo di Matteo Salvini. Ognuno è invitato a scegliere un libro e portarlo con sé per “donarlo” simbolicamente all’ex ministro. Un libro, scelto dai partecipanti, verrà anche fisicamente donato a Salvini.