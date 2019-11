Sorrento, Natale in piazza S. Antonino: spuntano addobbi e luminarie

Natale è ormai alle porte, soprattutto per Sorrento e per la Penisola Sorrentina, che ogni anno accoglie numerosi turisti da ogni parte del Globo per passeggiare nei vicoli caratteristici sorrentini, ricchi di addobbi e luminarie. Da poche ore, dopo la commemorazione dei defunti, già spuntano le prime luminarie natalizie per il centro di Sorrento, ad esempio Piazza S. Antonino come vediamo in foto. Contrastanti le reazioni dei cittadini sui social, dove alcuni manifestano disappunto, mentre altri invitano ad aspettare e giudicare dopo l’accensione delle luminarie e gli addobbi ultimati.