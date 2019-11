Sorrento / Meta. Coppia arrestata dalla polizia per droga . Arrestati ieri 23 Novembre 2019 a seguito di una perquisizione , da parte degli agenti del commissariato di polizia di Sorrento , un uomo e una donna nella loro abitazione a Meta. Ritrovati in casa quasi 100 grammi di marijuana, bilancino e centinaia di euro in contanti . Il reato contestato è lo spaccio . Applicati gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà lunedi 25 Novembre presso il tribunale di Torre Annunziata ( Napoli )